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Турция

Сегодня, 00:17

«Карагюмрюк» не смог договориться с Каннаваро

Сергей Разин
корреспондент
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Итальянский специалист Фабио Каннаваро не возглавит «Карагюмрюк», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По сведениям источника, турецкий клуб не смог договориться с 49-летним итальянцем. Отмечается, что стороны не нашли полного согласия по поводу состава команды.

Ранее турецкую команду тренировал другой итальянец — Андреа Пирло. Он покинул клуб в мае.

Последним местом работы Каннаваро был «Беневенто», который он покинул в феврале этого года. Ранее он работал с «Гуанчжоу Эвергранд», «Аль-Насром», «Тяньцзинем» и сборной Китая.

Фабио Каннаваро
ФК Фатих Карагюмрюк
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Источник: «Галатасарай» договорился о переходе российского игрока