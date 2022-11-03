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Турция

Сегодня, 10:49

Владелец «Фатиха» назвал Оздоева лидером команды

Микеле Антонов
Корреспондент
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Владелец турецкого «Фатих Карагюмрюк» Сулейман Хурма в разговоре с «СЭ» поделился мнением о выступлении российского полузащитника Магомеда Оздоева за клуб.

— Как оцените выступление Оздоева за ваш клуб в этом сезоне?

— Очень рад тому, что мы приобрели Оздоева. Он отличный человек, хороший игрок. Он оправдывает наши ожидания. Это настоящий лидер нашей команде.

— Лучшее ли это ваше приобретение?

— Не могу сказать, что это лучшее наше приобретение, но он очень хорош.

29-летний Оздоев присоединился к турецкой команде в июле 2022 года и провел за клуб десять матчей и отдал две результативные передачи.

Магомед Оздоев
Футбол
ФК Фатих Карагюмрюк
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