Турецкий журналист: «Уход Дзюбы из «Аданы Демирспор» даже не обсуждается»

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Турецкий журналист издания Ajansspor поделился мнением о российском нападающем «Аданы Демирспор» Артеме Дзюбе.
«В последних матчах Дзюба не играл по одной простой причине: Монтелла предпочитает схему без нападающего, на которую он перешел после игры с «Трабзонспором». Если Винченцо решит изменить тактику, у Артема есть большой шанс получить игровую практику. Но в любом случае его уход из «Аданы Демирспор» в данный момент даже не обсуждается, Дзюба на контракте, — цитирует «РБ Спорт» журналиста. — В последних матчах он не попал в заявку просто потому, что Монтелла выбрал других игроков. Честно говоря, ни о каком конфликте с тренером я не слышал. Мы видим, что Артем принимает полноценное участие в тренировочном процессе, он выглядит счастливым в Адане».
Дзюба перешел в турецкую «Адану Демирспор» летом 2022 года. Его соглашение с клубом подписано на год с возможной пролонгацией еще на один сезон.
В текущем сезоне 34-летний нападающий сыграл в 5 матчах за турецкий клуб и отличился 1 забитым голом.
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