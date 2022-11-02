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Турция

Сегодня, 09:32

Турецкий журналист: «Уход Дзюбы из «Аданы Демирспор» даже не обсуждается»

Мария Гусева
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Турецкий журналист издания Ajansspor поделился мнением о российском нападающем «Аданы Демирспор» Артеме Дзюбе.

«В последних матчах Дзюба не играл по одной простой причине: Монтелла предпочитает схему без нападающего, на которую он перешел после игры с «Трабзонспором». Если Винченцо решит изменить тактику, у Артема есть большой шанс получить игровую практику. Но в любом случае его уход из «Аданы Демирспор» в данный момент даже не обсуждается, Дзюба на контракте, — цитирует «РБ Спорт» журналиста. — В последних матчах он не попал в заявку просто потому, что Монтелла выбрал других игроков. Честно говоря, ни о каком конфликте с тренером я не слышал. Мы видим, что Артем принимает полноценное участие в тренировочном процессе, он выглядит счастливым в Адане».

Дзюба перешел в турецкую «Адану Демирспор» летом 2022 года. Его соглашение с клубом подписано на год с возможной пролонгацией еще на один сезон.

В текущем сезоне 34-летний нападающий сыграл в 5 матчах за турецкий клуб и отличился 1 забитым голом.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/turetskij-zhurnalist-uhod-dzyuby-iz-adana-demirspor-dazhe-ne-obsuzhdaetsya/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Артем Дзюба
Футбол
ФК Адана Демирспор
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