Источник: Дзюба расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор»

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Российский нападающий Артем Дзюба расторг контракт с турецким клубом «Адана Демиспор», сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.
Последний раз 34-летний россиянин выходил на поле 7 октября в матче против «Газишехира» (1:1) и сыграл 6 минут. В прошедших двух играх команды с «Коньяспор» (1:1) и «Кайсериспор» (2:2) нападающего даже не было в заявке.
Дзюба перешел в «Адану Демирспор» на правах свободного агента в августе 2022 года. Форвард принял участие в пяти матчах команды и забил один гол.
В настоящий момент «Адана Демирспор» с 23 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Турции.
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Основные источники исследования