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Турция

Сегодня, 14:11

Артем Дзюба потерял в трансферной стоимости

Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Редакция Transfermarkt опубликовала обновленную рыночную стоимость футболистов чемпионата Турции по футболу. Российский форвард «Аданы Демирспор» Артем Дзюба подешевел на 2 миллиона евро.

Ранее стоимость 34-летнего футболиста на портале составляла 6 миллионов евро, теперь она составляет 4 миллиона.

Соотечественник Дзюбы хавбек «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев оценивается в 2,2 миллиона евро (ранее было 2,5 миллиона). Рыночная стоимость российского защитника «Антальяспора» Федора Кудряшова теперь составляет 200 тысяч евро (ранее было 450 тысяч).

В нынешнем сезоне Дзюба забил 1 гол в 5 матчах за «Адану Демирспор». Россиянин стал игроком турецкого клуба в августе 2022-го. Контракт нападающего с «Аданой» действует до конца июня 2023-го.

29.10.2022 | Локомотив — ЦСКА
Источник: https://t.me/transfermarktru/6543
Артем Дзюба
Магомед Оздоев
Федор Кудряшов
Футбол
ФК Адана Демирспор
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