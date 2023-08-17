Гвардиола выиграл Суперкубок УЕФА в 4-й раз карьере, догнав рекордсмена Анчелотти

«Манчестер Сити» обыграл «Севилью» в серии послематчевых пенальти в матче за Суперкубок УЕФА — 1:1 (пен 5:4).

Таким образом, главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола в четвертый раз в карьере стал обладателем трофея. По этому показателю он догнал рекордсмена турнира Карло Анчелотти.

Оба тренера ни разу не проигрывали в финалах Суперкубка УЕФА. Гвардиола побеждал с «Барселоной» в 2009 и 2011 году, с «Баварией» в 2013-м и с «Ман Сити» в 2023-м. Анчелотти с «Миланом» — в 2003-м и 2007-м, и с «Реалом» — в 2014-м и 2022-м.

«Манчестер Сити» впервые в истории стал победителем Суперкубка УЕФА.