Футболисты сборной Украины нарушили сроки возвращения в страну

Игроки сборной Украины попали в список лиц нарушивших обязательства по возвращению в страну после окончания спортивных мероприятий, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минспорта Украины.

В список попали всего 304 украинских спортсмена. В их числе полузащитник «Челси» Михаил Мудрик, форвард «Жироны» Артем Довбик и его одноклубник Виктор Цыганков, защитник «Борнмута» Илья Забарный и голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин.

Кроме того, в числе нарушителей оказался и бывший игрок «Шахтера» Анатолий Роспутько, который в октябре сбежал в Россию после матча команды в юношеской Лиге чемпионов. Позже клуб расторг с ним контракт.