Игрок «Шахтера» Распутько не обращался в посольство России в Бельгии с просьбой о политическом убежище

В пресс-службе посольства России в Бельгии ответили на вопрос «СЭ» о возможном обращении в ведомство полузащитника «Шахтера» Александра Распутько.

13 октября издание RT сообщило, что Распутько сбежал из расположения команды после матча Юношеской лиги УЕФА с «Антверпеном» (2:1) в Бельгии, который состоялся 4 октября.

«Футболист Александр Распутько не вступал в контакт с Посольством России в Бельгии, какой-либо информацией о нем дипмиссия не располагает», — сообщили «СЭ» в пресс-службе посольства России в Бельгии.

Ранее «Шахтер» подтвердил невозвращение Распутько в расположение команды. Пресс-служба клуба сообщила, что 19-летний игрок получил посадочный билет, сдал чемодан и не явился на посадку в самолет.