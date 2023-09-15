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Сегодня, 17:34

Дзюба поддержал женскую команду «Локомотив» перед дерби с ЦСКА

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба записал видео с обращением к женской команде железнодорожников перед матчем с ЦСКА в полуфинале Кубка России.

«Девчонки, у вас очень важный матч с ЦСКА, полуфинал Кубка. Хочу пожелать вам удачи, сами знаете, что без нее никуда. Верьте в себя, свою команду. Уверен, что вам по силам победить такого грозного соперника. Вы крутые, не сомневаюсь в вашей победе. Удачи вам. А болельщики, пожалуйста, приходите и поддержите девочек. Им это очень необходимо», — сказал Дзюба в видео, которое опубликовала пресс-служба «Локомотива».

«Локомотив» примет ЦСКА на «Сапсан Арене» в полуфинале Кубка России среди женщин. Игра пройдет в субботу, 16 сентября. Начало встречи — в 11.30 по московскому времени.

В другом полуфинале «Зенит» встречается со «Звездой-2005».

Источник: ФК «Локомотив»
Артем Дзюба
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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