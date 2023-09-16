Судейство
Сегодня, 16:32
Председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии РФС Павел Каманцев прокомментировал назначение российского арбитра Веры Опейкиной на матч под эгидой УЕФА между сборными Армении и Казахстана в женской Лиге наций.
— Как отреагировали на назначение Веры Опейкиной?
— Хорошо отреагировали, хорошо относимся. Надеемся, что она подтвердит качество.
— Она тоже проходила сбор или нет?
— Конечно. Все проходили.
— Про другие назначения какие-то известно?
— Нет, про другие пока неизвестно.
— Почему решили поставить ее на матч Кубка России?
— Качеством работы и физической готовностью она подтвердила свою готовность. Ничего такого.
— Как вы узнали о назначении, уведомление от УЕФА было?
— Давайте мы не будем это комментировать. Назначение УЕФА — это назначение УЕФА.
— Кто-то из представителей РФС поедет вместе с ней?
— Нет, зачем? Как кто поедет?
— Просто, как помощь.
— Вера справится. Она в России много где была, думаю, куда бы ее не назначили, она самостоятельно справится и отработает качественно.
— Может ли это говорить о том, что она может появиться и в РПЛ?
— Нет. Там же другая система. Там списки РПЛ. Это еще дорога, которую надо пройти. Я надеюсь, что Вера ее пройдет. Но говорить об этом пока рано. Не раньше следующего лета. Она еще и в первой лиге у нас не судила ничего.
Матч Армения — Казахстан пройдет 26 сентября в Армении. Российские арбитры впервые за полтора года отработают матч под эгидой УЕФА.