Колосков: «Участие женской юниорской сборной в турнире в Бангладеше не говорит о том, что мы точно остаемся в УЕФА»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о том, что юниорская женская сборная России приняла участие в чемпионате федерации футбола Южной Азии среди девушек до 17 лет.

«Участие женской юниорской сборной в турнире в Бангладеше не говорит о том, что мы точно остаемся в УЕФА. Это частное приглашение нашей национальной команды на этот турнир, потому что УЕФА знает, что мы интересуемся Азией. Поэтому женскую сборную туда пригласили. Не случайно главная национальная команда России, возможно, будет участвовать в чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии. Это хорошо, пусть посмотрят на азиатские команды, какой там футбол, уровень и инфраструктура», — приводит «РБ Спорт» слова Колоскова.

Сегодня, 22 марта, в первом матче турнира российская команда обыграла сборную Бангладеша со счетом 3:0.