Футболистка, которую поцеловал Рубиалес, обвинила его во лжи: «Мне не понравился этот инцидиент»

Футболистка сборной Испании Дженнифер Эрмосо опубликовала заявление в связи с поцелуем от президента испанской футбольной федерации Луиса Рубиалеса после победы на чемпионате мира.

«После достижения одной из самых важных целей в моей карьере и нескольких дней размышлений я хочу искренне поблагодарить своих товарищей по команде, болельщиков, подписчиков, СМИ. Всех, кто воплотил эту мечту в реальность. Ваша поддержка была фундаментальной частью победы на чемпионате мира.

К сожалению, возможность отпраздновать это достижение была недолгой. Хотя это правда, что я не хочу вмешиваться в многочисленные судебные процессы, я чувствую себя обязанной сообщить, что слава господина Луиса Рубиалеса являются ложью и частью культуры манипулирования, которую он сам породил.

Хочу прояснить, что разговор, на который ссылается мистер Рубиалес в своем обращении никогда не происходил. Прежде всего о том, был ли этот поцелуй по ободному согласию. Я хочу повторить, как и прежде, что мне не понравился этот инцидент», — написала Эрмосо в соцсетях.

20 августа женская сборная Испании впервые в своей истории стала чемпионом мира, обыграв в финале турнира Англию (1:0). Во время празднования Рубиалес поцеловал в губы игрока сборной Дженнифер Эрмосо.

25 августа Рубиалес заявил, что совершил ошибку, но не собирается подавать в отставку. Ранее он заявлял, что поцелуй между ним и спортсменкой был по обоюдному согласию.

После заявления Рубиалеса футболистки сборной Испании объявили, что не будут выступать за национальную команду, если он не уйдет со своего поста.