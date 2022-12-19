Агуэро оскорбил полузащитника сборной Франции после финала ЧМ-2022

Бывший игрок сборной Аргентины Серхио Агуэро оскорбил полузащитника сборной Франции Эдуардо Камавинга после финального матча ЧМ-2022, сообщает Marca.

После победы Аргентины над Францией (3:3, 4:2 — по пенальти) бывший нападающий «Манчестер Сити» и «Барселоны» вышел в прямой эфир через соцсети из раздевалки «альбиселесте», в ходе которого назвал позволил оскорбительные высказывания в адрес молодого француза.

Экс-футболист обыграл созвучие фамилии Камавинга с испанским неприличным ругательством «cara de pinga».

Болельщики «Реала» ответили в комментариях аргентинцу тем, что Камавинга в 20 лет уже является победителем Лиги чемпионов, в отличие от Агуэро, который ни разу не выиграл этот трофей на протяжении карьеры.