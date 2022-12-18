Кержаков: «Если Месси выиграет чемпионат мира, это будет историческое событие!»

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков поделился с «СЭ» ожиданиями от финала ЧМ-2022 Аргентина — Франция.

«Мы вообще не думали, что окажемся на финале чемпионата мира, товарищи помогли. Очень хочу, чтобы выиграл Месси, но боюсь. Мбаппе может все, он очень мощный, как и Гризманн. Если выиграет Лео, это будет историческое событие!» — сказал Кержаков «СЭ».

Финал ЧМ-2022 Аргентина — Франция состоится сегодня, 18 декабря и начнется в 18.00 (мск).