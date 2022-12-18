Аргентина — Франция: поляк не удалил Отаменди. Марчиняк пожалел аргентинцев?

На 79-й минуте финального матча чемпионата-2022 Аргентина — Франция арбитр Шимон Марчиняк поступил правильно, наказав Николаса Отаменди 11-метровым ударом, но ошибочно не применил к аргентинцу дисциплинарную санкцию.

Защитник придержал Рандаля Коло Муани рукой, а затем ударил его по правой ноге. Судья находился на значительном удалении от места событий, рискнул, указав на 11-метровую отметку, и угадал с этим решением. Но он был обязан вынести Отаменди как минимум предупреждение, если определил, что тот попытался сыграть в мяч. Если же рефери посчитал за фол задержку рукой или расценил, что попытки выбить мяч не было, то аргентинца следовало удалить. Ведь он лишил соперника явной возможности забить гол, но вообще не получил за это никакой карточки.

Кадр из трансляции матча Аргентина — Франция.

Кадр из трансляции матча Аргентина — Франция.

Кадр из трансляции матча Аргентина — Франция.

Кадр из трансляции матча Аргентина — Франция.

Интересно, что в тот момент сказал Марчиняку его видеоассистент Томаш Квятковски. ВАР видел, как располагались игроки на поле друг относительно друга, и должен был квалифицировать действия защитника как лишение соперника явной возможности забить гол, потому что Коло Муани владел мячом и выбегал один на один с вратарем.