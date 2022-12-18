Аргентина — Франция: в финале назначен еще один пенальти. Правильно ли поступил поляк?

На 79-й минуте финального матча чемпионата-2022 Аргентина — Франция арбитр Шимон Марчиняк снова принял верное решение в ключевом эпизоде: он правильно назначил 11-метровый удар, наказав Николаса Отаменди за нарушение правил в своей штрафной площади.

Аргентинский защитник придержал Рандаля Коло Муани, а затем ударил его по правой ноге.

Кадр из трансляции матча Аргентина — Франция.

Кадр из трансляции матча Аргентина — Франция.

Кадр из трансляции матча Аргентина — Франция.

Нападающий французов Килиан Мбаппе реализовал пенальти, а минуту спустя сравнял счет в матче — 2:2.