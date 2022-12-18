Аргентина обыгрывает Францию после первого тайма матча финала ЧМ-2022

Аргентина обыгрывает Францию после первого тайма матча финала чемпионата мира-2022 в Катаре — 2:0.

Счет в игре на 23-й минуте открыл форвард аргентинцев Лионель Месси, забив с пенальти. Главный арбитр встречи Шимон Марчиняк назначил 11-метровый удар после того, как Усман Дембеле в штрафной зоне зацепил сзади Анхеля Ди Марию.

На 36-й минуте счет в игру удвоил полузащитник Аргентины Ди Мария. Голевую передачу отдал Алексис Макаллистер.

На 41-й минуте главный тренер сборной Франции Дидье Дешам сделал двойную замену. Вместо Оливье Жиру на поле вышел Маркус Тюрам, а вместо Усмана Дембеле — Рандаль Коло-Муани.

Месси, выйдя в старте на эту игру, стал рекордсменом по количеству матчей на чемпионатах мира (26), а голкипер французов Уго Льорис установил рекорд среди вратарей по этому показателю (20).

Также Месси побил рекорд Мальдини по количеству сыгранных минут на мировом первенстве, первым в истории забил в группе и во всех матчах от 1/8 до финала на одном ЧМ. Еще 35-летний форвард стал первым игроком с 20 результативными действиями (12 голов и 8 передач) на турнире.