Аргентина сыграет с Австралией в 1/8 финала ЧМ-2022, Франция встретится с Польшей

Сборные Аргентины и Польши вышли в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре из группы С.

На этой стадии они сыграют с двумя лучшими командами из группы D.

ЧМ-2022

Пары 1/8 финала

3 декабря

Нидерланды — США

Аргентина — Австралия

4 декабря

Франция — Польша

Англия — Сенегал