ЧМ-2022: расписание и результаты игрового дня 30 ноября

Игровой день чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.

30 ноября, среда

Группа С

Группа D

Чемпионат мира-2022 в Катаре: расписание всех матчей, турнирные таблицы, статистика игроков — по этой ссылке