Аргентинские болельщики освистали президента ФИФА Джанни Инфантино на церемонии награждения после финала ЧМ-2022

Аргентинские болельщики освистали президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино на церемонии награждения после завершения финала ЧМ-2022.

Сборная Аргентины в серии пенальти обыграла команду Франции в финальном матче чемпионата мира в Катаре.

Основное время и два дополнительных тайма завершились со счетом 3:3. Серия пенальти завершилась со счетом 4:2 в пользу сборной Аргентины.

Инфантино вышел на поле после финального свистка, чтобы принять участие в церемонии награждении.