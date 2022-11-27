Сегодня, 18:45
Сборная Марокко обыграла Бельгию в матче второго тура группового турнира чемпионата мира в Катаре — 2:0.
Голами в игре отметились Абдельхамид Сабири и Закария Абухляль.
Видеообзор матча ЧМ-2022 Бельгия — Марокко
Сборная Марокко поднялась на первое место в группе F (4 очка), а Бельгия опустилась на второе (3 очка). В третьем, заключительном туре, марокканцы сыграют 1 декабря с Канадой, а бельгийцы в этот же день с Хорватией. Обе игры начнутся в 18.00 мск.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования