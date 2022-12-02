Болельщики сборной Бразилии поддержали Пеле перед матчем с Камеруном

Болельщики сборной Бразилии поддержали трехкратного чемпиона мира Пеле перед матчем группового этапа ЧМ-2022 с Камеруном.

Они растянули на трибунах плакаты и баннеры с изображением легендарного футболиста и с пожеланиями ему здоровья.

29 ноября 82-летний Пеле был госпитализирован в больницу в Сан-Паулу.

По информации СМИ, у бывшего футболиста диагностирован генерализованный отек тела, включая сердечную недостаточность, а также «спутанность сознания».