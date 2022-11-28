Бразилия — Швейцария: видеообзор матча ЧМ-2022

Бразилия обыграла Швейцарию в матче второго тура групповой стадии чемпионата мира в Катаре — 1:0.

Единственный гол в матче на 83-й минуте забил Каземиро. Голевую передачу отдал Родриго.

Видеообзор матча ЧМ-2022 Бразилия — Швейцария

Бразилия занимает первое место в группе G (6 очков) и уже вышла в плей-офф чемпионат мира-2022. На второй строчке после второго тура находится Швейцария (3 очка), на третьей — Камерун (1 очко), на четвертой — Сербия (1 очко).

В заключительном туре групповой стадии бразильцы сыграют с Камеруном, а швейцарцы — с Сербией. Обе игры пройдут 2 декабря и начнутся в 22.00 мск.