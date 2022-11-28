Бывший игрок «Спартака» Роман Широков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на поражение сборной Швейцарии от Бразилии в матче группового этапа чемпионата мира в Катаре (0:1).

«Наверное, с бразильцами все так играют. Правильная тактика. Чуть-чуть не дотерпели швейцарцы. И до этого у Якина была отлично выстроенная команда. Я не думаю, что он привнес что-то новое. На чемпионате Европы они примерно так же действовали со всеми сильными командами. Если чуть добавят впереди, наверное, будут опаснее», — сказал Широков «СЭ».

Благодаря победе Бразилия вышла в плей-офф ЧМ-2022. Команда занимает первое место в группе G (6 очков). На второй строчке после второго тура находится Швейцария (3 очка), на третьей — Камерун (1 очко), на четвертой — Сербия (1 очко).