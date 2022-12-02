Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 17:45

Штоффельсхаус о кризисе тренеров в Германии: «Тухель и Нагельсманн не пробились бы наверх при нынешних ценах на обучение»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Томас Тухель.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Бывший спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус поделился мнением о тренерском кризисе в Германии.

— Не справился Ханси Флик? Или подбор футболистов не столь хорош?
— Я не думаю, что Флик — слабый тренер. В «Баварии» он доказывал свою состоятельность. Да, есть проблемы с составом. И мне кажется, что пора задавать вопросы Немецкому футбольному союзу. После провала на Евро-2000 была принята программа, созданы прекрасные центры по всей стране, это давало плоды, сборная вернулась на вершину. Но в последние годы вновь пошел спад, и в нем надо разбираться. Есть ощущение, что многое пущено на самотек. Вроде как программа работает, центры тоже, ну и отлично. Однако мир меняется. Даже по своему шестилетнему сыну могу судить, который с пеленок в восторге от футбола, два года назад начал заниматься, но это время, по моим ощущениям, для него фактически потеряно. Детишки играют семь на семь. И сколько раз ты коснешься мяча? Естественно, удовольствия от такой игры мало. Но такова программа, и тренер ей следует.
В Германии 8 миллионов занимающихся футболом, это рекордные показатели — каждый десятый в стране. Но DFB фактически все время уделяет первой сборной, вершине пирамиды, хотя уже очевидно, что проблемы где-то глубже. Талантов много, но они почему-то не доходят до взрослого футбола. В первую очередь проблемы с защитниками. Надо анализировать.

Вторая тема — тренеры. Чтобы получить лицензию PRO, ты должен заплатить в сумме около 30 тысяч евро, за лицензию А — около 10 тысяч. Кто себе может позволить такое? Только экс-профи. А кто лучшие тренеры за последние годы? Клопп, Тухель и Нагельсман. Юрген еще играл во второй бундеслиге, а Тухеля и Нагельсмана с большой долей вероятности мы могли бы не увидеть на высшем уровне. Потому что не хватило бы денег.

Считаю, что таким образом мы отсекаем массу перспективных специалистов. А решать, кто сильный, а кто слабый тренер, должен рынок, а не наличие сертификата. Да, образование требуется, но раньше цены были в три раза ниже. Многие могли себе позволить заплатить, а дальше уже результаты на поле решали — приглашают тебя в команду сильнее или нет.

Чтобы получить сертификат менеджера, я заплатил 16 900 евро. Это не обучение в университете, а обучающий курс. Почему такой дорогой? Да, он не обязателен, но пройти его было бы многим полезно, однако позволить себе сложно.

На ЧМ-2022 в Катаре сборная Германии не смогла выйти в плей-офф. Команда заняла третье место в группе E с 4 очками в 3 матчах, уступив ставшей второй Испании по разности забитых и пропущенных мячей.

Футболисты сборной Германии. «Пора задавать вопросы Немецкому футбольному союзу. И по радужной повязке в том числе». Взгляд из Германии

Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Германии по футболу
Томас Тухель
Эрик Штоффельсхаус
Юлиан Нагельсманн
0
ЧМ-2022
Главное
Новости
Статьи
Все новости
Все новости
Все статьи
Групповой этап
Плей-офф
Сетка
A
B
C
D
E
F
G
H
И М О
1 Нидерланды Нидерланды 3 5-1 7
2 Сенегал Сенегал 3 5-4 6
3 Эквадор Эквадор 3 4-3 4
4 Катар Катар 3 1-7 0
Матчи группы
Раскрыть
20.11
19:00
Катар
Эквадор
0 : 2
21.11
19:00
Сенегал
Нидерланды
0 : 2
25.11
16:00
Катар
Сенегал
1 : 3
25.11
19:00
Нидерланды
Эквадор
1 : 1
29.11
18:00
Нидерланды
Катар
2 : 0
29.11
18:00
Эквадор
Сенегал
1 : 2
И М О
1 Англия Англия 3 9-2 7
2 США США 3 2-1 5
3 Иран Иран 3 4-7 3
4 Уэльс Уэльс 3 1-6 1
Матчи группы
Раскрыть
21.11
16:00
Англия
Иран
6 : 2
21.11
22:00
США
Уэльс
1 : 1
25.11
13:00
Уэльс
Иран
0 : 2
25.11
22:00
Англия
США
0 : 0
29.11
22:00
Уэльс
Англия
0 : 3
29.11
22:00
Иран
США
0 : 1
И М О
1 Аргентина Аргентина 3 5-2 6
2 Польша Польша 3 2-2 4
3 Мексика Мексика 3 2-3 4
4 Сауд. Аравия Сауд. Аравия 3 3-5 3
Матчи группы
Раскрыть
22.11
13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
1 : 2
22.11
19:00
Мексика
Польша
0 : 0
26.11
16:00
Польша
Саудовская Аравия
2 : 0
26.11
22:00
Аргентина
Мексика
2 : 0
30.11
22:00
Польша
Аргентина
0 : 2
30.11
22:00
Саудовская Аравия
Мексика
1 : 2
И М О
1 Франция Франция 3 6-3 6
2 Австралия Австралия 3 3-4 6
3 Тунис Тунис 3 1-1 4
4 Дания Дания 3 1-3 1
Матчи группы
Раскрыть
22.11
16:00
Дания
Тунис
0 : 0
22.11
22:00
Франция
Австралия
4 : 1
26.11
13:00
Тунис
Австралия
0 : 1
26.11
19:00
Франция
Дания
2 : 1
30.11
18:00
Тунис
Франция
1 : 0
30.11
18:00
Австралия
Дания
1 : 0
И М О
1 Япония Япония 3 4-3 6
2 Испания Испания 3 9-3 4
3 Германия Германия 3 6-5 4
4 Коста-Рика Коста-Рика 3 3-11 3
Матчи группы
Раскрыть
23.11
16:00
Германия
Япония
1 : 2
23.11
19:00
Испания
Коста-Рика
7 : 0
27.11
13:00
Япония
Коста-Рика
0 : 1
27.11
22:00
Испания
Германия
1 : 1
01.12
22:00
Япония
Испания
2 : 1
01.12
22:00
Коста-Рика
Германия
2 : 4
И М О
1 Марокко Марокко 3 4-1 7
2 Хорватия Хорватия 3 4-1 5
3 Бельгия Бельгия 3 1-2 4
4 Канада Канада 3 2-7 0
Матчи группы
Раскрыть
23.11
13:00
Марокко
Хорватия
0 : 0
23.11
22:00
Бельгия
Канада
1 : 0
27.11
16:00
Бельгия
Марокко
0 : 2
27.11
19:00
Хорватия
Канада
4 : 1
01.12
18:00
Хорватия
Бельгия
0 : 0
01.12
18:00
Канада
Марокко
1 : 2
И М О
1 Бразилия Бразилия 2 3-0 6
2 Швейцария Швейцария 2 1-1 3
3 Камерун Камерун 2 3-4 1
4 Сербия Сербия 2 3-5 1
Матчи группы
Раскрыть
24.11
13:00
Швейцария
Камерун
1 : 0
24.11
22:00
Бразилия
Сербия
2 : 0
28.11
13:00
Камерун
Сербия
3 : 3
28.11
19:00
Бразилия
Швейцария
1 : 0
02.12
22:00
Камерун
Бразилия
- : -
02.12
22:00
Сербия
Швейцария
- : -
И М О
1 Португалия Португалия 2 5-2 6
2 Гана Гана 2 5-5 3
3 Корея Корея 2 2-3 1
4 Уругвай Уругвай 2 0-2 1
Матчи группы
Раскрыть
24.11
16:00
Уругвай
Корея
0 : 0
24.11
19:00
Португалия
Гана
3 : 2
28.11
16:00
Корея
Гана
2 : 3
28.11
22:00
Португалия
Уругвай
2 : 0
02.12
18:00
Корея
Португалия
- : -
02.12
18:00
Гана
Уругвай
- : -
Таблицы всех групп
1/8 финала
Раскрыть
03.12
18:00
Нидерланды
США
- : -
03.12
22:00
Аргентина
Австралия
- : -
04.12
18:00
Франция
Польша
- : -
04.12
22:00
Англия
Сенегал
- : -
05.12
18:00
Япония
Хорватия
- : -
05.12
22:00
1G
2H
- : -
06.12
18:00
Марокко
Испания
- : -
06.12
22:00
1H
2G
- : -
1/4 финала
Раскрыть
09.12
18:00
П 53
П 54
- : -
09.12
22:00
П 49
П 50
- : -
10.12
18:00
П 55
П 56
- : -
10.12
22:00
П 51
П 52
- : -
1/2 финала
Раскрыть
13.12
22:00
П 57
П 58
- : -
14.12
22:00
П 59
П 60
- : -
Матч за 3-е место
Раскрыть
17.12
18:00
Пр 61
Пр 62
- : -
Финал
Раскрыть
18.12
18:00
П 61
П 62
- : -
1/8 финала 03.12 18:00
Нидерланды
03.12
18:00
США
П1 1.97 X 3.30 П2 4.70
03.12 22:00
Аргентина
03.12
22:00
Австралия
П1 1.22 X 7.00 П2 16.0
1/8 финала 05.12 18:00
Япония
05.12
18:00
Хорватия
П1 4.00 X 3.20 П2 2.16
05.12 22:00
1G
05.12
22:00
2H
1/4 финала 09.12 22:00
П 49
09.12
22:00
П 50
09.12 18:00
П 53
09.12
18:00
П 54
1/2 финала 13.12 22:00
П 57
13.12
22:00
П 58
Финал 18.12 18:00
П 61
-
:
-
П 62
Матч за 3-е место 17.12 18:00
Пр 61
17.12
18:00
Пр 62
1/2 финала 14.12 22:00
П 59
14.12
22:00
П 60
1/4 финала 10.12 22:00
П 51
10.12
22:00
П 52
10.12 18:00
П 55
10.12
18:00
П 56
1/8 финала 04.12 22:00
Англия
04.12
22:00
Сенегал
П1 1.53 X 4.00 П2 8.20
04.12 18:00
Франция
04.12
18:00
Польша
П1 1.29 X 5.80 П2 13.0
1/8 финала 06.12 18:00
Марокко
06.12
18:00
Испания
П1 7.20 X 4.00 П2 1.57
06.12 22:00
1H
06.12
22:00
2G
20 ноя
21 ноя
22 ноя
23 ноя
24 ноя
25 ноя
26 ноя
27 ноя
28 ноя
29 ноя
30 ноя
01 дек
02 дек
A 20.11 19:00
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
0
2
B 21.11 16:00
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
6
2
A 21.11 19:00
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
0
2
B 21.11 22:00
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
1
1
C 22.11 13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
1
2
D 22.11 16:00
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
0
0
C 22.11 19:00
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
0
0
D 22.11 22:00
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
4
1
F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
Камерун
1
0
H 24.11 16:00
Уругвай
Корея
0
0
H 24.11 19:00
Португалия
Гана
3
2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
2
0
B 25.11 13:00
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
2
3
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
2
0
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
2
0
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
1
2
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
0
3
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
0
1
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
1
0
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
1
0
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
0
2
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
1
2
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
0
0
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
1
2
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
2
1
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
2
4
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
П1 4.50 X 2.75 П2 2.24
-
-
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
П1 30.0 X 13.0 П2 1.08
-
-
G 02.12 22:00
Камерун
Бразилия
П1 8.00 X 5.00 П2 1.43
-
-
G 02.12 22:00
Сербия
Швейцария
П1 2.60 X 3.50 П2 2.80
-
-
Все результаты / календарь
Статистика
Бомбардиры
Ассистенты
Гол+Пас
М Г
Коди Гакпо

Коди Гакпо

Нидерланды

 		3 3
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		3 3
Альваро Мората

Альваро Мората

Испания

 		3 3
Статистика / Бомбардиры
М П
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Англия

 		3 3
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		2 2
Андрия Живкович

Андрия Живкович

Сербия

 		2 2
Статистика / Ассистенты
М Г+П
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		3 4 (3 + 1)
Альваро Мората

Альваро Мората

Испания

 		3 4 (3 + 1)
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		2 4 (2 + 2)
Статистика / Гол+Пас
Читайте также
Пеле госпитализирован из-за ухудшения здоровья. Что известно о его состоянии
«Почему я должен с этими так, а с теми — так». Как русский арбитр Карасев не преклонил колено
Собянин сообщил о посещении линии обороны в зоне СВО
Путин в разговоре с Шольцем назвал ракетные удары по целям на Украине вынужденной реакцией
Представитель Кремля Песков назвал неприемлемыми условия Байдена для переговоров с Путиным
Как в России спасают животных
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Португалия играет вничью с Кореей после первого тайма матча ЧМ-2022
Александр Кержаков: «Выход Японии в плей-офф чемпионата мира-2022 — это настоящая сенсация»
Гана — Уругвай: де Арраскаэта увеличил преимущество уругвайцев
ЧМ 2022: Гана не забила пенальти, Уругвай ведет 2:0. Кто выйдет в плей-офф с Португалией? Онлайн-трансляция 2 декабря
«Через два года сборная Германии будет сильнейшей в Европе. Наряду с Францией». Мнение Нагучева
Корея — Португалия: корейцы сравняли счет в первом тайме
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Ван Гал заявил, что сборная Нидерландов хочет выиграть чемпионат мира-2022

Штоффельсхаус о немецком характере: «Все берут пример с Неймара и Мбаппе»