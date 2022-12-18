Уилкшир: «Главное разочарование ЧМ в Катаре — никакого алкоголя для болельщиков на трибунах»

Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир поделился впечатлениями от чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Я здесь как болельщик. Наслаждался футболом, болел за «соккерус» (прозвище сборной Австралии, — прим. «СЭ»). Они показали прекрасный результат, вышли в 1/8 финала. В целом приятно вновь оказаться на таком празднике футбола. Три главных преимущества этого ЧМ? Небольшие расстояния между стадионами. Прекрасные условия для команд. Прекрасные отели для болельщиков. Три разочарования? Никакого алкоголя для болельщиков на трибунах. Да и, пожалуй, все. По крайней мере, для меня. Пусть будет только одно разочарование. Мне здесь не на что жаловаться», — приводит слова Уилкшира Sport24.

В финале ЧМ-2022 играют сборные Франции и Аргентины. После первого тайме счет в матче 2:0 в пользу аргентинцев.