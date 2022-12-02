ЧМ-2022: базовая зарплата судьи — 70 тысяч долларов. Сколько всего платят судьям за ошибки в Катаре?

По данным из разных неофициальных источников, зарплата арбитра, приглашенного для работы на чемпионате мира-2022, составляет 70 тысяч долларов. Ассистент, как, к примеру, ошибавшаяся вчера в простейших ситуациях мексиканка Карен Диас Медина, получит 25 тысяч долларов. Это те суммы, которые ФИФА заплатит в любом случае за включение в список рефери.

Помимо этого существуют гонорары за проведенные матчи.

Вознаграждение арбитра за каждую игру составляет 3 тысячи долларов. С 1/8 финала эта сумма возрастет до 10 тысяч.

Четвертому судье (резервному), как, например, Салиме Мукансанге, с чьей подачи на поле одновременно оказались 12 австралийцев, платят по 2,5 тысячи за матч. С 1/8 финала эта сумма возрастет до 5 тысяч.

Такие же гонорары у ассистентов: во время группового этапа — по 2,5 тысячи, затем — по 5 тысяч.

Видеоассистентам платят по 3 тысячи за каждую игру, после завершения встреч в группах этот бонус вырастет до 5 тысяч. То есть катарский ВАР Абдулла Аль-Марри, с чьей помощью случились два грандиозных скандала (отмена гола Гризманна, когда ВАР не имел права вмешиваться, и назначение пенальти в пользу португальцев, когда рука шла в упор), за провальную работу на паре матчей может рассчитывать на 6 тысяч долларов.

Всего в Катар приглашены 36 арбитров, 69 ассистентов и 24 видеоарбитра. Их нагрузка сильно разнится. В судейскую бригаду каждого матча входит по 10 человек.