ЧМ-2022, итоговая турнирная таблица группы D: Франция и Австралия вышли в плей-офф

Состоялись матчи 3-го тура чемпионата мира-2022 в группе D. Австралия победила Данию (1:0) и вышла в плей-офф ЧМ, Франция проиграла Тунису (0:1), но осталась первой в группе.