ЧМ-2022, итоговая турнирная таблица группы H: Португалия и Корея вышли в плей-офф

Состоялись матчи 3-го тура чемпионата мира-2022 в группе H.

Корея вырвала победу у Португалии (2:1) и вышла в плей-офф. Уругвай победил Гану (2:0), но стал третьим из-за худшего числа забитых и пропущенных голов.