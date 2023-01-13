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Сегодня, 13:10

Упамекано: «Я получил очень много полезного опыта на чемпионате мира»

Виталий Косик
Корреспондент
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Защитник «Баварии» и сборной Франции Дайо Упамекано заявил, что получил много игрового опыта на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Чемпионат мира уже закончился, мы проиграли, но такое случается. Тем не менее, на этом турнире я получил очень много полезного опыта для себя», — приводит слова Упамекано журналист Филипп Кесслер.

В финале ЧМ-2022 сборная Франции уступила Аргентине (3:3, пенальти — 2:4).

В текущем сезоне 24-летний француз сыграл за «Баварию» 23 матча во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

Дайот Упамекано
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Франции по футболу
ФК Бавария
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