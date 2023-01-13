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Сегодня, 22:25

Сергей Овчинников не согласился с выбором Эмилиано Мартинеса лучшим вратарем ЧМ-2022

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший голкипер сборной России Сергей Овчинников заявил, что не считает Эмилиано Мартинеса лучшим вратарем ЧМ-2022.

«Нет, ни в коем случае. Если мы даем профессиональную оценку, пенальти — это лотерея. Это всего лишь удача.

Мы не можем оценить по серии пенальти уровень вратаря. Мартинес — обыкновенный средний вратарь.

На этом турнире не было явного первого номера. Я не могу выделить ни одного, который бы сильно провел турнир. Тенденция к тому, что вратари размываются, этому есть объяснение. Сейчас нет определенной школы, нет определенного процесса обучения вратарей», — сказал Овчинников в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

Эмилиано Мартинес на ЧМ-2022 сыграл за сборную Аргентины 7 матчей, в которых пропустил 8 голов и 3 матча отстоял на ноль.

Источник: https://www.youtube.com/@CommentShow1
Сергей Овчинников (футбол)
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Эмилиано Мартинес
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