Дешам хочет продлить контракт со сборной Франции до 2026 года

Главный тренер сборной Франции Дилдье Дешам склоняется к тому, чтобы продолжить работу с национальной командой, сообщает L'Equipe.

Окончательное решение будет принято уже в январе, хотя предварительные переговоры должны пройти до конца 2022 года.

При этом Дешам хочет заключить контракт до конца 2026 года, чтобы бороться с командой не только за выход на Евро-2024, но и на ЧМ-2026.

Действующий контракт 54-летнего специалиста заканчивается 31 декабря 2022 года.

Дешам руководит сборной с июля 2012 года. За десять лет французы стали чемпионами мира (2018), победителями Лиги наций (2021) и серебряными призерами двух турниров: чемпионата Европы (2016) и чемпионата мира (2022).