Дешам после победы над Польшей в 1/8 финала ЧМ-2022 назвал секрет успеха французов

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после победы над Польшей (3:1) в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 рассказал, в чем заключается секрет успеха его команды.

«Приключение продолжается. Мы сказали себе в раздевалке, что для того, чтобы пережить этот опыт вместе, мы должны быть единым целым. Нам удалось найти нужные слова. Мы отличная группа друзей, очень хорошо живем вместе, и это видно. Я рад за команду, которая была вознаграждена за свои усилия. Дорога еще длинная, но мы не собираемся хандрить в этот вечер», — цитирует L'Equipe Дешама.

В четвертьфинале ЧМ-2022 сборная Франции сыграет с победителем матча Англия — Сенегал, который начнется сегодня в 22.00 по московскому времени.