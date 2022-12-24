Ребров назвал вратарей РПЛ, способных заиграть в Европе

Экс-голкипер и технический координатор «Спартака» Артем Ребров в интервью «СЭ» прокомментировал слова тренера вратарей Виталия Кафанова о том, что голкиперы сборной России не уступают по уровню вратарям чемпионата мира-2022.

«Абсолютно согласен! Но чтобы это показать, нужно, чтобы наши вратари играли за рубежом. Понятно, что сейчас это сделать сложнее. Но тот же Хайкин, который играл в Норвегии, может спокойно зарекомендовать себя в Англии. Уверен, что Селихов, Сафонов, Максименко, тот же Песьяков спокойно могут выступать за границей. Но еще одна проблема — в том, что начинать придется с низших команд, а это уже вопрос финансов — в РПЛ платят больше. Нужно быть готовым упасть в деньгах. Но то, что пять-шесть вратарей из РПЛ могли бы заиграть в Европе, — сто процентов», — сказал Кафанов «СЭ».

Ранее тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов рассказал, что вратари сборной России не уступают по уровню участникам ЧМ-2022.