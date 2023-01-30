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Сегодня, 20:38

Месси — о своем поведении после матча с Нидерландами на ЧМ-2022: «Мне не понравилось то, что я сказал Вегхорсту»

Месси рассказал, что жалеет о своем поведении после матча с Нидерландами на ЧМ-2022
Руслан Минаев
Лионель Месси.
Фото Global Look Press
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси жалеет о своем поведении после матча против Нидерландов в ? финала чемпионата мира-2022 (2:2, 4:2 по пенальти).

Аргентинец во время флеш-интервью выругался на Вегхорста. Тот, в свою очередь, рассказал, что хотел пожать Месси руку.

«Я не думал об этом, все произошло в одно мгновение. Я действительно знал все, что они говорили перед игрой, что ван Гал говорил. Мне не понравилось, что я произнес «проваливай отсюда» Вегхорсту.

В момент большого напряжения, нервозности все происходит очень быстро. Человек реагирует так, как он реагирует, не думая об этом. Мне не нравится оставлять о себе такое впечатление, но такие вещи тоже случаются», — цитирует Месси TyC Sports.

В финале ЧМ-2022 Аргентина обыграла Францию (3:3, 4:2 по пенальти).

Лионель Месси
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
Ваут Вегхорст
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