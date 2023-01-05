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Сегодня, 21:39

Кейн: «Промах с пенальти в матче с Францией я запомню на всю жизнь»

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий сборной Англии Гарри Кейн заявил, что промах с пенальти в четвертьфинале ЧМ-2022 против Франции (1:2) он запомнит на всю жизнь.

«После того промаха я просто хотел снова сыграть как можно быстрее и выкинуть его из головы. Это то, с чем приходится иметь дело. Возможно, я запомню это на всю оставшуюся жизнь, но это часть игры. Это не повлияет на меня как на игрока или как на человека. Я буду продолжать усердно работать, чтобы стать лучше», — приводит слова Кейна Evening Standard.

В этой встрече в ворота сборной Франции было назначено два пенальти. Кейн смог реализовать первый одиннадцатиметровый удар на 54-й минуте, сравняв счет в матче. Затем сборная Франции смогла выйти вперед — 2:1.

На 84-й минуте главный арбитр встречи Вилтон Сампайо назначил второй пенальти в ворота французов. 29-летний Кейн не смог его реализовать, отправив мяч над перекладиной. По итогам матча сборная Англии покинула мировое первенство.

Франция в финале ЧМ-2022 уступила Аргентине (3:3, пенальти — 2:4).

Гарри Кейн
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Англии по футболу
Сборная Франции по футболу
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