Защитник сборной Сенегала Якобс — о чемпионате мира: «Для меня это был удивительный опыт»

Защитник «Монако» и сборной Сенегала Исмаил Якобс поделился впечатлениями от выступления на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Лично для меня это был удивительный опыт. Я также думаю, что мы неплохо поработали в групповом турнире. Это было прекрасно. Я игрок, который живет атмосферой. Атмосфера на чемпионате мира была потрясающей, так что это дало мне небольшой толчок, и я просто пытался выложиться на играх», — цитирует GFFN Якобса.

Сборная Сенегала вышла в плей-офф чемпионата мира со второго места в группе А, набрав 6 очков. В группе сенегальцы обыграли сборные Катара (3:1) и Эквадора (2:1), но уступили Нидерландам (0:2). В матче 1/8 финала ЧМ-2022 сенегальцы проиграли сборной Англии (0:3) .