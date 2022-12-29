Никола Влашич — о чемпионате мира: «Это был невероятный опыт»

Полузащитник «Торино» и сборной Хорватии Никола Влашич поделился впечатлениями от чемпионата мира-2022, который проходил в Катаре.

«Это был невероятный опыт. Я имею в виду победу над Бразилией и медаль за третье место. А когда мы вернулись в Хорватию, люди встречали нас, их было так много, это было очень красиво», — цитирует Torino Channel Влашича.

Хавбек также рассказал о своей подготовке к возобновлению чемпионата Италии.

«У меня было шесть выходных, но я не останавливался и тренировался дома. Я чувствую, что я в форме и готов играть, я не могу дождаться, когда вернусь к официальным матчам. Команда выглядит подготовленной. Мы провели отличный матч, обыграли такую сильную команду, как «Монца». Осталось несколько дней, нам остается только улучшать свою форму», — добавил он.

«Торино» занимает 9-е место в турнирной таблице серии А, набрав 21 очко в 15 матчах. В следующем туре «быки» сыграют против «Вероны» 4 января.