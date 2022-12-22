Чеслав Михневич покинет пост главного тренера сборной Польши

Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич покинет пост наставника национальной команды, сообщает официальный сайт Польского футбольного союза.

«Мы хотели бы поблагодарить Чеслава Михневича за 11 месяцев работы в качестве тренера. Как известно, он принял команду в очень непростое время. Несмотря на эти обстоятельства, ему удалось выйти на чемпионат мира-2022, а также сохранить место в Лиге Наций. Он также привел национальную команду к первому плей-офф чемпионата мира за 36 лет. За это Чеслав Михневич заслуживает благодарности», — приводит слова президента Польского футбольного союза Цезария Кулеша сайт федерации.

Михневич официально покинет свой пост 31 декабря 2022 года.

На ЧМ-2022 сборная Польши вышла из группы, где играла против Аргентины, Саудовской Аравии и Мексики. В 1/8 финала турнира поляки проиграли Франции (1:3) и покинули мировое первенство.