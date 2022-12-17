Дешам заявил, что у него в голове только матч с Аргентиной в финале ЧМ-2022

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам ответил на вопрос о своем будущем в национальной команде.

«Сборная Франции — это самое прекрасное, что когда-либо случалось со мной. Это касается и того времени, когда я был игроком. Теперь я имею честь знать это как тренер. Я очень счастлив в этой роли. Самым важным всегда был не я, а сборная Франции. Она превыше всего, я к ее услугам, и все еще здесь для завтрашней игры. Мое будущее в команде сейчас не имеет никакого значения. У меня в голове только завтрашний матч», — приводит слова Дешама RMC Sport.

Франция в воскресенье, 18 декабря, в финале ЧМ-2022 встретится с Аргентиной. Матч на стадионе «Лусаил» начнется в 18.00 (мск).