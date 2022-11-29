Эквадор — Сенегал: Сарр открыл счет в конце первого тайма с пенальти

Нападающий сборной Сенегала Исмаила Сарр открыл счет в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 против Эквадора.

Он реализовал пенальти на 44-й минуте встречи — 1:0.

Если матч закончится с таким счетом, то именно сборная Сенегала выйдет в плей-офф и сыграет в 1/8 финала ЧМ.