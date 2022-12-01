Федерация футбола Португалии подтвердили, что Нуну Мендеш не сыграет на ЧМ-2022

Федерация футбола Португалии подтвердили, что защитник национальной команды Нуну Мендеш не сыграет на чемпионате мира 2022 года.

Игрок получил повреждение бедра в концовке матча группового турнира ЧМ-2022 против Уругвая (2:0). Впрочем, Мендеш останется в расположении сборной в Катаре, где и продолжит восстановление.

Ранее сообщалось, что игрок не сыграет до января 2023 года.