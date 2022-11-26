ФИФА начала расследование эпизода демонстрации флага Сербии с территорией Косова в ее составе на ЧМ-2022

Международная федерация футбола (ФИФА) начала расследование инцидента, которой произошел по ходу чемпионата мира-2022 в Катаре, сообщает Reuters.

В раздевалке сборной Сербии был вывешен флаг страны с территорией Косова в ее составе.

ФИФА сослалась на раздел дисциплинарного кодекса, который касается неправомерных действий, включая «оскорбительные жесты, знаки или лексику» и «использование спортивного мероприятия для выражений действий неспортивного характера».

Помимо очертаний границ, на флаге есть надпись: «Капитуляции не будет».

В Федерации футбола Косово назвали ситуацию проявлением «шовинистического акта», который помимо прочего «замалчивается». Футбольное руководство страны потребовало от ФИФА наказания для Федерации футбола Сербии.