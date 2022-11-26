ФИФА начала расследование эпизода демонстрации флага Сербии с территорией Косова в ее составе на ЧМ-2022

26 ноября, 20:25
Международная федерация футбола (ФИФА) начала расследование инцидента, которой произошел по ходу чемпионата мира-2022 в Катаре, сообщает Reuters.
В раздевалке сборной Сербии был вывешен флаг страны с территорией Косова в ее составе.
ФИФА сослалась на раздел дисциплинарного кодекса, который касается неправомерных действий, включая «оскорбительные жесты, знаки или лексику» и «использование спортивного мероприятия для выражений действий неспортивного характера».
Помимо очертаний границ, на флаге есть надпись: «Капитуляции не будет».
В Федерации футбола Косово назвали ситуацию проявлением «шовинистического акта», который помимо прочего «замалчивается». Футбольное руководство страны потребовало от ФИФА наказания для Федерации футбола Сербии.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования