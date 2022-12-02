Гана — Уругвай: уругвайцы забили первый гол на ЧМ-2022

Полузащитник сборной Уругвая Джорджиан де Арраскаэта на 26-й минуте открыл счет в матче с Ганой в третьем туре групповой стадии ЧМ-2022 — 1:0.

Луис Суарес получил мяч в штрафной после навеса и нанес удар по центру ворот. Голкипер Ганы Лоуренс Ати-Зиджи спас ворота команды. Де Арраскаэта оказался в нужном месте и добил головой. Счет в игре 1:0 в пользу уругвайцев.

Это первый гол сборной Уругвая на ЧМ-2022.