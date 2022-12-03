Генич: «Хочу, чтобы Месси прошел дальше Роналду»

Комментатор Константин Генич оценил перспективы нападающих Лионеля Месси (Аргентина) и Криштиану Роналду (Португалия) на ЧМ-2022.

— Кто пройдет дальше: Месси или Роналду?

— Месси. Потому что я так хочу, ха-ха! Португалия не выжимает максимум из своего состава. Возможно, слишком громко будет сказано, что Криштиану мешает этой сборной. Но если бы они играли без Роналду, это было бы веселее и быстрее впереди. Но что есть, то есть: не ставить Роналду нельзя. Поэтому их футбол скрипит. Я помню их поражение Испании в Лиге наций — они играют в трусливый футбол. А когда трусливый футбол поставлен на поток, за это наказывают. Как это произошло, например, с Англией на прошлом Евро. Шли неплохо, но до трофея не добрались. Что касается Месси, то Аргентина тоже скупая на моменты. Но я больше симпатизирую Лео. Хочу, чтобы он прошел дальше, чем Роналду.

В 1/8 финала ЧМ-2022 сборная Аргентины сыграет против Австралии (3 декабря, 22.00 мск), а Португалия встретится с Швейцарией (6 декабря, 22.00 мск).