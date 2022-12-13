Анчелотти не возглавит сборную Бразилии и отработает контракт с «Реалом» до 2024 года

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти не возглавит сборную Бразилии, сообщает Marca.

По данным источника, 63-летний специалист полностью сосредоточен на «Реале» и намерен доработать свой контракт до конца. Действующее соглашение тренера рассчитано до 2024 года.

Ранее сообщалось, что руководство Бразильской конфедерации футбола (CBF) общалось с Анчелотти и главным тренером английского «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой до начала чемпионата мира в Катаре.

Тите объявил об уходе с поста главного тренера сборной Бразилии после поражения от Хорватии (1:1, 2:4 по пенальти) в четвертьфинале чемпионата мира-2022 в Катаре. 61-летний специалист руководил командой с 2016 года.