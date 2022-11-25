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25 ноября, 23:55

Главный тренер Эквадора — о ничьей с Нидерландами: «Горжусь этими ребятами и игрой, которую они провели»

Алина Савинова
Густаво Альфаро.
Фото Reuters
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Главный тренер сборной Эквадора Густаво Альфаро прокомментировал результаты матча 2-го тура групповой стадии ЧМ-2022 с Нидерландами (1:1).

«Горжусь этими ребятами и игрой, которую они провели. Я сказал им в конце первого тайма: «Мы проиграли, потому что молоды и нам не хватает опыта». Они заслужили сравнять счет в первом тайме.

Я сказал, что меня не волнует результат. Но хотелось вернуться в раздевалку и узнать себя. Так все и произошло, я остался доволен. Мы играли на равных против команды, которая 17 матчей не проигрывала под руководством ван Гала. Команды, которая диктовала условия. И мы по ходу матча не чувствовали, что не хуже их», — приводит La Tercera слова Альфаро.

29 ноября эквадорцы сыграют против команды Сенегала. Матч начнется в 18.00 по московскому времени.

На данный момент Нидерланды занимают первое место в группе А (4 очка). На второй строчке расположился Эквадор (4 очка), на третьей — Сенегал (3 очка), на четвертой — Катар (0 очков).

Источник: https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/gustavo-alfaro-dt-de-ecuador-le-jugamos-de-igual-a-igual-a-un-equipo-que-venia-de-17-partidos-invictos-con-van-gaal/6Y72UBS72NEI7PV55NGQ5M24KY/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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