25 ноября, 23:55
Главный тренер сборной Эквадора Густаво Альфаро прокомментировал результаты матча 2-го тура групповой стадии ЧМ-2022 с Нидерландами (1:1).
«Горжусь этими ребятами и игрой, которую они провели. Я сказал им в конце первого тайма: «Мы проиграли, потому что молоды и нам не хватает опыта». Они заслужили сравнять счет в первом тайме.
Я сказал, что меня не волнует результат. Но хотелось вернуться в раздевалку и узнать себя. Так все и произошло, я остался доволен. Мы играли на равных против команды, которая 17 матчей не проигрывала под руководством ван Гала. Команды, которая диктовала условия. И мы по ходу матча не чувствовали, что не хуже их», — приводит La Tercera слова Альфаро.
29 ноября эквадорцы сыграют против команды Сенегала. Матч начнется в 18.00 по московскому времени.
На данный момент Нидерланды занимают первое место в группе А (4 очка). На второй строчке расположился Эквадор (4 очка), на третьей — Сенегал (3 очка), на четвертой — Катар (0 очков).
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