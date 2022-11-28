Главный тренер сборной Ганы: «Нам немного повезло, но это футбол»

Главный тренер сборной Ганы Отто Аддо подвел итоги матча ЧМ-2022 против команды Кореи (3:2).

«Эмоций было много. Корея провела отличную игру, но мы не уступили сопернику.

Через двадцать минут после начала матча мы восстановили контроль над игрой, у нас были хорошие комбинации. После перерыва у нас возникли большие проблемы, но поздравляем всю команду с тем, что нашли ресурсы, чтобы забить третий гол. Нам немного повезло, но это футбол. Я очень рад, что наша страстная игра вознаграждается», — приводит слова тренера L'Equipe.

Сборная Португалии возглавляет турнирную таблицу группы H, набрав 3 очка. Следом идут команды Ганы (3), Уругвая (1) и Южной Кореи (1).

В заключительном туре групповой стадии турнира пройдут матчи Португалия — Южная Корея и Уругвай — Гана. Встречи пройдут 2 декабря.