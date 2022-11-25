25 ноября, 23:25
Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал прокомментировал ничью с Эквадором (1:1) в рамках группового турнира ЧМ-2022.
«Мы снова плохо владели мячом. Проиграли все единоборства и часто отдавали мяч сопернику. Невероятно, как мы играли, но даже несмотря на это, мы мало пропустили. Лучше ничья, чем ничего. Мне не так грустно, ведь мы еще не проиграли, мы на вершине. И я буду поддерживать своих футболистов», — приводит слова ван Гала Calciomercato.
Следующий матч нидерландцы проведут 29 ноября против Катара, а эквадорцы в этот же день втретятся с Сенегалом. Обе игры начнутся в 18.00 мск.
По итогам игрового дня в группе А первое место занимают Нидерланды (4 очка). На второй строчке Эквадор (4 очка), на третьей — Сенегал (3 очка), на четвертой — Катар (0 очков).
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