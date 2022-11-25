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25 ноября, 23:25

Ван Гал — о ничьей с Эквадором: «Нидерланды плохо владели мячом, проиграли все единоборства»

Ван Гал недоволен игрой Нидерландов в матче с Эквадором на ЧМ-2022
Анна Горшкова
Корреспондент
Луи ван Гал.
Фото Reuters
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Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал прокомментировал ничью с Эквадором (1:1) в рамках группового турнира ЧМ-2022.

«Мы снова плохо владели мячом. Проиграли все единоборства и часто отдавали мяч сопернику. Невероятно, как мы играли, но даже несмотря на это, мы мало пропустили. Лучше ничья, чем ничего. Мне не так грустно, ведь мы еще не проиграли, мы на вершине. И я буду поддерживать своих футболистов», — приводит слова ван Гала Calciomercato.

Следующий матч нидерландцы проведут 29 ноября против Катара, а эквадорцы в этот же день втретятся с Сенегалом. Обе игры начнутся в 18.00 мск.

По итогам игрового дня в группе А первое место занимают Нидерланды (4 очка). На второй строчке Эквадор (4 очка), на третьей — Сенегал (3 очка), на четвертой — Катар (0 очков).

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
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Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Эквадора по футболу
Луи ван Гал
0
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