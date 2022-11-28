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28 ноября, 23:21

Гол Португалии в ворота Уругвая забил Роналду или нет? Фотофакты

Криштиану Роналду.
Фото Getty Images
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press
1/4
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Сборная Португалии открыла счет в матче чемпионата мира с Уругваем на 54-й минуте.

Изначально могло показаться, что мяч после подачи полузащитника Бруну Фернандеша забил нападающий Криштиану Роналду. Так решили и многие статистические сайты, даже на сайте ФИФА автором гола значился именно Роналду.

Криштиану Роналду. Фото Global Look Press
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press
Криштиану Роналду. Фото Global Look Press
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

Однако после повторов был сделан вывод: Криштиану мяча не коснулся. ФИФА в онлайн-протоколе матча записала гол на Бруну.

Криштиану Роналду. Фото Global Look Press
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

Чемпионат мира. Группа H
28 нояб, 22:00. Lusail Stadium (Лусаил)
Португалия
2:0
Уругвай

Бруну Фернандеш
Криштиану Роналду
Чемпионат мира по футболу 2022
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Иран
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США
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22:00
Уэльс
Англия
- : -
29.11
22:00
Иран
США
- : -
И М О
1 Польша Польша 2 2-0 4
2 Аргентина Аргентина 2 3-2 3
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Саудовская Аравия
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19:00
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16:00
Польша
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Аргентина
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Польша
Аргентина
- : -
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22:00
Саудовская Аравия
Мексика
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И М О
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22.11
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Дания
Тунис
0 : 0
22.11
22:00
Франция
Австралия
4 : 1
26.11
13:00
Тунис
Австралия
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Франция
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30.11
18:00
Тунис
Франция
- : -
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И М О
1 Испания Испания 2 8-1 4
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Германия
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Япония
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01.12
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Бельгия
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Хорватия
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Корея
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П 51
10.12
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П 52
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П 57
13.12
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П 61
-
:
-
П 62
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Пр 61
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18:00
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П 59
14.12
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П 55
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П 56
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П 49
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A 20.11 19:00
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
0
2
B 21.11 16:00
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
6
2
A 21.11 19:00
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
0
2
B 21.11 22:00
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
1
1
C 22.11 13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
1
2
D 22.11 16:00
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
0
0
C 22.11 19:00
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
0
0
D 22.11 22:00
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
4
1
F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
П1 1.19 X 7.70 П2 18.0
7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
П1 1.60 X 4.40 П2 5.80
1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
Камерун
П1 1.80 X 3.60 П2 5.20
1
0
H 24.11 16:00
Уругвай
Корея
П1 1.81 X 3.60 П2 5.20
0
0
H 24.11 19:00
Португалия
Гана
П1 1.36 X 5.50 П2 9.20
3
2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
2
0
B 25.11 13:00
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
П1 5.70 X 3.60 П2 1.75
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
2
3
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
2
0
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.24 X 6.50 П2 15.5
-
-
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.47 X 3.20 П2 3.20
-
-
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.20 X 4.50 П2 1.47
-
-
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 2.00
-
-
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 7.90 X 4.20 П2 1.51
-
-
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 7.20 X 4.40 П2 1.52
-
-
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.00 X 4.30 П2 1.50
-
-
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 4.90 X 4.30 П2 1.69
-
-
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 2.75 X 3.40 П2 2.70
-
-
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 3.60 X 3.50 П2 2.17
-
-
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 8.20 X 4.70 П2 1.45
-
-
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
П1 26.0 X 11.5 П2 1.11
-
-
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
П1 5.20 X 4.50 П2 1.64
-
-
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
П1 5.40 X 3.90 П2 1.72
-
-
G 02.12 22:00
Камерун
Бразилия
П1 11.5 X 6.10 П2 1.29
-
-
G 02.12 22:00
Сербия
Швейцария
П1 2.50 X 3.40 П2 3.00
-
-
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Бруну Фернандеш

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Андрия Живкович

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Сербия

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Испания

 		2 2
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М Г+П
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		2 4 (3 + 1)
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		2 4 (2 + 2)
Эннер Валенсия

Эннер Валенсия

Эквадор

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