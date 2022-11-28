Гол Португалии в ворота Уругвая забил Роналду или нет? Фотофакты

Сборная Португалии открыла счет в матче чемпионата мира с Уругваем на 54-й минуте.

Изначально могло показаться, что мяч после подачи полузащитника Бруну Фернандеша забил нападающий Криштиану Роналду. Так решили и многие статистические сайты, даже на сайте ФИФА автором гола значился именно Роналду.

Криштиану Роналду. Фото Global Look Press

Криштиану Роналду. Фото Global Look Press

Однако после повторов был сделан вывод: Криштиану мяча не коснулся. ФИФА в онлайн-протоколе матча записала гол на Бруну.